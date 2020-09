Drugspand in Nijmeegse Lingestraat gesloten: bewoner opgepakt, partner en kind moeten huis uit

Column IRENE VAN DER AART Nieuwe start

22 september In de troonrede op Prinsjesdag werd eindelijk de maatschappelijk waarde van cultuur door een kabinet Rutte in de Miljoennota opgenomen. Er wordt ruim 15 miljoen extra uitgetrokken voor subsidies in de podiumkunsten. Dat is geweldig nieuws, maar helaas zijn de vele zzp'ers in de culturele sector daar niet mee geholpen. Ik leef al 25 jaar van mijn werk, zonder subsidie.