Druk politieweekend in Nijmegen zit demonstratie Gele Hesjes niet in de weg

NIJMEGEN - Een razend druk weekeinde in Nijmegen vormt voor politie geen reden om moeilijk te doen over een demonstratie op zaterdag 11 mei van de Gele Hesjes-beweging. ,,Het recht op demonstreren staat in Nederland hoog in het vaandel. Dat respecteren we en we doen wat daarvoor nodig is vanuit onze rol als politie”, aldus een woordvoerster.