Drukke tijden voor complotspecialist Pepijn van Erp: ‘Dat het zo’n vlucht zou nemen, had ik niet direct verwacht’

het gesprekDe buurvrouw die zegt dat het toch wel gek is - ‘Geef toe dat graancirkels altijd zo perfect rond zijn’ - , heeft niets te vrezen. Een neef met filmpjes van ufo's - ‘Wat gaat er anders zo snel?’-, wordt evenmin ter plekke gedebunkt door Pepijn van Erp uit Nijmegen. Want als de specialist in complotideeën en fakenieuws iets geleerd heeft, dan is het wel hoe je dit soort gesprekken voert op een manier dat het feestje gezellig blijft.

Luister en stel veel vragen, luidt het advies van Van Erp. Hij is bestuurslid van de Stichting Skepsis die sinds 1987 ‘kritisch onderzoek doet naar buitengewone beweringen’. Een dagtaak kun je daar aan hebben, in een jaar waarin het voortdurend gaat over ‘alternatieve waarheden’ rond het coronavirus en over QAnon, de uit Amerika overgewaaide complottheorie met een hoofdrol voor ex-president Donald Trump.

Van Erp, wiskundige, beet zich afgelopen jaren onder meer vast in de claims van Wim ‘Iceman’ Hof, het Brabantse medium Robbert van den Broeke en in de ‘strandbeschermingsbuizen’ van een Deense uitvinder. Hierover schrijft Van Erp artikelen en blogs. ,,Iemand op andere ideeën brengen lukt bijna nooit”, zegt hij. Maar Skepsis hoopt dat iedereen die zijn buurvrouw over deep state of energetische geneeskunde hoort praten en denkt: ‘hè?, op zoek gaat naar meer informatie. En dan - hopelijk - op publicaties van Skepsis stuit.

Waar bent u nu mee bezig?

,,Nog steeds veel met corona. Ik verdiep me in een club wetenschappers, tussen aanhalingstekens, die suggereert dat de pandemie alleen in de data bestaat. Dat brengen ze dan op een quasiwetenschappelijk wijze naar buiten in de media.”

Zag u het aankomen dat de coronacrisis zo’n voedingsbodem zou zijn voor complottheorieën?

,,Tijdens de eerste lockdown zag je de complottheorieën rondom corona langzaam ontstaan. In eerste instantie was er een link met het 5G-netwerk. Wuhan zou zogenaamd de eerste stad zijn waar ze 5G aan het uitrollen waren en waar ‘toevallig’ ook het virus was ontstaan. Dat dit gebeurt, is geen verrassing. Uit psychologisch onderzoek weten we dat complottheorieën aanslaan in tijden van onzekerheid. Dat het zo’n vlucht zou nemen, had ik niet direct verwacht.”

Quote In 9/11 heb ik echt veel tijd gestoken. Het officiële verhaal over de aanslagen, klopt gewoon. De platte aarde vind ik ook nog steeds heel grappig. Volgens de flat earthers vervalst Nasa dus alle ruimtefoto’s Pepijn van Erp