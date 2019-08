Drukte bij daklozenopvang stijgt, mensen op straat na scheiding of faillissement

Valkhofmu­se­um en Museum Arnhem organise­ren samen Biënnale

19 augustus NIJMEGEN/ARNHEM - Voor het eerst organiseren Museum Het Valkhof in Nijmegen en Museum Arnhem samen de Biënnale Gelderland. De tentoonstelling is ook in beide steden: in Arnhem buiten langs de Jansbeek, in Nijmegen is de expositie in Museum Het Valkhof. Deze keuze heeft mede te maken met de verbouwing van Museum Arnhem.