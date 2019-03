Drukte door werk aan de Waalbrug: Blijft het zo? Ja, anderhalf jaar lang

NIJMEGEN - Wen er maar aan. Dat is de boodschap van de gemeente Nijmegen aan de automobilisten die zich vrijdag en maandag met vijf kilometer per uur afvroegen: Shit, blijft dit nou zo? Ja dus, anderhalf jaar lang. Zo lang duren de werkzaamheden aan de Waalbrug.

Deze hoofdroute voor verkeer de stad in en uit leverde vorige week vrijdag een rijstrook in; het begin van de verkeersellende. De gemeente analyseert alle files en gaat het een en ander nog finetunen, zegt een gemeentewoordvoerder. Verwacht geen wonderen. ,,Het is niet zo dat we verkeerslichten opnieuw kunnen instellen zodat iedereen over drie weken weer als een zonnetje kan doorrijden.”



De werkzaamheden aan de brug geven ‘s avonds meer drukte dan in de ochtendspits. ,,Je zou denken dat er evenveel mensen komen als gaan. Dat is ook zo, maar de stad inwaarts is er meer ruimte beschikbaar voor auto's dan de stad uitwaarts. De Prins Mauritssingel voor de Waalbrug in Lent heeft meer rijbanen dan de Oranjesingel en de Canisiussingel de stad uit. En dat merk je nu nog meer dan anders”, aldus de woordvoerder.

Nijmegen neemt twee weken de tijd voor een verkeersanalyse op basis waarvan tijdelijke maatregelen worden bijgeschaafd om de doorstroming te verbeteren. In heel Nijmegen, want de renovatie van de Waalbrug geeft oponthoud op alle grote toegangswegen. ,,We kijken even hoe het gaat", zegt de woordvoerder. ,,Na twee dagen meteen aan de knoppen draaien heeft geen zin. Vlekkeloos wordt het nooit. We doen er alles aan om het beter te maken, maar het effect van de werkzaamheden kun je niet wegpoetsen.”

De eerste dagen zagen verkeersdeskundigen van de gemeente veel zoekgedrag naar snellere routes. Door de extra drukte rijden automobilisten vaker door rood, keren ze op de weg en blokkeren ze kruispunten. Dit laatste was volgens de woordvoerder vrijdagavond veelvuldig het geval op de Oranjesingel. Daar liep het verkeer al vast door enkele ongevalletjes. ,,Dat werd verergerd door chauffeurs die met donkeroranje gas gaven en de kruisingen klem zetten. Maar ronduit gevaarlijk waren berichten over automobilisten die plotseling keren omdat ze niet willen aansluiten in de file.”

