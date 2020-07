Drukte in het centrum van Nijmegen op Roze Woensdag, ‘maar op zaterdagmiddag is het drukker’

NIJMEGEN - Volle terrassen en drukte in de winkelstraten in het Nijmeegse centrum. Alsof er nooit corona is geweest. Wordt het niet té druk? Medewerkers in de horeca: ,,Eerder hadden we veel meer mensen tijdens de piekmomenten.”

Het cafépubliek spreidt zich tegenwoordig meer over de dagen van de week en de uren van de dag, is de ervaring van de barmannen van Café Faber. Het terras is uitgebreid aan de overkant van de straat op het pleintje. ,,We zitten 's middags al behoorlijk vol. Vroeger lag het hoogtepunt op de vrijdag en zaterdagavond.”

Roze Woensdag

Op deze woensdagmiddag, die ook nog eens Roze Woensdag is, zitten nagenoeg alle stoelen vol op het plein waar verschillende horecazaken hun terras hebben uitgebreid. Veel mensen met een roze shirt, dat wel.

Een rondgang door de stadscentrum laat volle terrassen zien. Wel met de tafels verder uit elkaar en iedereen zit op een stoel. En er is ook behoorlijk veel winkelend publiek. Vooral in de Broerstraat is het druk. Het lijkt wel een zaterdagmiddag.

De medewerker van café De Derde Kamer op de Grote Markt heeft de hele dag zicht op het winkelstraten. ,,Ik zie deze week wel de hele dag meer mensen op straat lopen", zegt hij. ,,Bijna iedereen heeft immers vakantie.” Het terras is behoorlijk vol, dat is de hele zomer al zo als het mooi weer is. Volgens de barman van café De Deut loopt er behoorlijk wat volk op straat, ,,Maar op zaterdagmiddag is het veel drukker.”