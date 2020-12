Drukte in rij voor XL-teststraat, sommigen twijfelen aan de veiligheid: ‘Onvermijdelijk dat je elkaar bij kruisen heel dicht nadert’

Video Slachtof­fer (27) in kritieke toestand na crash in Nijmegen, chauffeur aangehou­den

20 december NIJMEGEN - Een inzittende van een auto, een 27-jarige man uit Nijmegen, is zondagochtend met spoed en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De auto waar hij in zat, kwam rond 04.00 uur in een wadi langs de Prins Mauritssingel in Nijmegen tot stilstand.