Dry January: Nijmegen verslaat Tilburg

,,Maar uit onderzoek blijkt dat de slagingskans voor deelnemers aan IkPas 75 procent is, terwijl van de anderen slechts 36 procent de hele maand volmaakt. Wie zich inschrijft, doet een belofte, en wie A zegt, moet B zeggen. Zo werkt dat nu eenmaal psychologisch.”



Dat is ook het idee achter de battle: zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich inschrijven. ,,Dat Nijmegen het zoveel beter heeft gedaan dan Tilburg, is te danken aan het lokale preventie-akkoord in die stad. Daardoor is er al een samenwerking tussen partijen die zich gezamenlijk achter deze actie scharen en hun achterban mobiliseren. Tilburg mist dat nog.”