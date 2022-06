Dubbeldeks genieten op terras Hotel Credible: ‘Je kijkt mooi over het verkeer heen richting het groen’

Aantal besmettin­gen neemt toe in Gelderland-Zuid: in één week tijd verdubbe­ling van virusdeel­tjes in rioolwater

NIJMEGEN - Met een verdubbeling van het aantal virusdeeltjes in het rioolwater en een toename van 30 procent van het aantal positieve coronatests, volgt regio Gelderland-Zuid de trend die landelijk in gang is gezet: het aantal positieve coronatests neemt sinds één week weer toe.

15 juni