Duikrobot vindt Audi TT met daarin lichaam in Waalhaven: mogelijk van vermiste Nijmeegse (59)

De auto is op de kant getild en daarna compleet met stoffelijk overschot naar het forensisch instituut van de politie in Elst gebracht. Daar wordt onderzocht wie de persoon is die zich in de auto bevindt.



Ook moet uit dat onderzoek blijken hoe de auto in het water is terechtgekomen. Of er sprake is van een ongeluk, en of een misdrijf kan worden uitgesloten. Dat onderzoek wordt mogelijk donderdagavond nog uitgevoerd.