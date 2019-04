Duits als voertaal op binnenvaart: ‘Dat wordt al heel snel spannend’

video Vrachtwa­gen rijdt zich vast op betonnen bol in Nijmegen

18:30 NIJMEGEN - Op de Burchtstraat in Nijmegen is maandag rond 17.17 uur een vrachtwagen op een betonnen bol gereden. De brandweer heeft geprobeerd het voertuig weer op de weg te krijgen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk is een bergingsbedrijf ingeschakeld. Maar de kraan die de vrachtwagen moet los takelen, staat in de file voor een van de Waalbruggen.