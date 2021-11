Duits duo dat kluisjes saunagasten Thermen leegroofde, geeft elkaar de schuld

Ook de vestigingen in Soesterberg, Wijchen en Almere waren in die periode de klos. In totaal staan er 21 slachtoffers op de dagvaardingen van het duo vermeld. Allemaal bezoekers die tijdens de inbraken nietsvermoedend in de sauna waren.



O. en W. maakten van alles buit, zoals bijvoorbeeld gevulde portemonnees, sieraden, tassen met inhoud, tablets, telefoons en bankpassen. Met die bankpassen deden ze vervolgens contactloze betalingen en ze pinden er ook mee. Ze pikten ook een Suzuki Alto in Nijmegen met een gestolen sleutel.