Duitse granaat op Waalstrandje staat niet op scherp: later vandaag wordt hij tot ontploffing gebracht

VIDEO Snackbarei­ge­naar 'Vette Herman’ Detmers in stilte gecremeerd

7:30 NIJMEGEN - De bekende Nijmeegse snackbareigenaar Herman Detmers, in de volksmond beter bekend met zijn koosnaam 'Vette Herman', is gisteren in besloten kring gecremeerd. Hij overleed begin deze week onverwacht, op 89-jarige leeftijd.