Duitse militair van ‘gestolen’ Vierdaagsekruisje meldt zich

Op het Nijmeegse kantoor van Stichting de 4Daagse komen er in de dagen na de intocht traditioneel tientallen mails en andere berichten binnen over verloren en gevonden kruisjes. ,,We hebben hier een bak vol medailles staan, ook nog met kruisjes van vorige jaren”, vertelt woordvoerder Jennifer Bus-Vos.



Na enig speurwerk vindt ze ook een recente mail van een Duitse militair die zijn kruisje is kwijtgeraakt. ,,Hier schrijft een soldaat dat hij zijn medaille is kwijtgeraakt nadat hij ‘gehugd’ is door een ‘civilian’. Het is een kruisje met een beloning 2.”