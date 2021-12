Duitse studente Toni (20) al vierde verongelukte fietser dit jaar in Nijmegen

Vooroor­logs hotel De Pauw keert in een hip, nieuw jasje terug in Nijmegen: ‘Ben de archieven in gedoken’

NIJMEGEN - Bijzonder: na dik een eeuw maakt hotel De Pauw zijn comeback in hartje Nijmegen. De zaak was voor de Tweede Wereldoorlog een begrip op de Grote Markt en keert daar begin 2022 terug. Hotel Karel verandert zo in de tent die het ooit was. Maar wel in een modern jasje.

3 december