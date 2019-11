Duitsland aast op Nijmeegse verdachte van drugshandel en witwassen

De twee werden in de vroege ochtend van 29 oktober door agenten aangehouden in hun woning in Nijmegen-West. De man had tot vorig jaar een groot bedrijf in tweedehands vrachtwagens op het Nijmeegse industrieterrein Westkanaaldijk. Een enorme brand legde het bedrijfsterrein vorig jaar december volledig in as.



De politie trof toen materialen aan die mogelijk verband hielden met de productie van synthetische drugs, zoals xtc. In trailers en tonnen op het terrein vonden agenten hennepresten. Justitie vermoedt dat drugsgeld werd witgewassen via de handel in vrachtwagens.