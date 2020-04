Duitsland trekt met nieuwe maatregelen mistgordijn op

Wat blijft onduidelijk?

Voor Nederlanders die in de grensstreek wonen waarschijnlijk de meest pregnante vraag: kan ik over de grens nog boodschappen blijven doen of goedkoop tanken?



Liever niet, stelt de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Sterker: alle niet-noodzakelijke reizen naar Duitsland zijn eigenlijk al een paar weken niet meer toegestaan.



Echter is daar in de praktijk over de grens bij Gelderland niet veel te merken. Er zijn ook geen Nederlanders om die reden beboet. Het is maar de vraag of dat na vrijdag in Noordrijn-Westfalen anders wordt.



Wel wordt de kans groter dat Nederlanders bij de grens staande worden gehouden door Duitse agenten. Geen reden om in Duitsland te zijn? Dan volgt het klemmende advies om te keren.