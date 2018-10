Duizenden bezoekers voor Ik, Maria van Gelre: ‘Start waar we op hoopten’

Ook voor volwassen museumbezoekers heeft Het Valkhof bijzondere programma’s opgezet. Zo is drie keer op vrijdagmiddag een College Café waarbij experts achtergrondinformatie geven over het 600 jaar oude gebedenboek van Maria van Gelre. De eerste is op 26 oktober, dan zijn er wetenschappers die vertellen over wat er ontdekt is tijdens de restauratiewerkzaamheden.



Tijdens drie museumavonden, telkens op de laatste zaterdag van de maand, kan het publiek kennis maken met middeleeuwse mode, Franse cultuur en eten en drinken in de middeleeuwen. Tot slot is elke laatste zondag van oktober, november en december een aanvullend programma in de nabijgelegen St. Nicolaaskapel.



Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Radboud Universiteit. Centraal staat het gebedenboek vol waardevolle miniaturen maar de expositie gaat ook over een bijzondere vrouw uit de middeleeuwen en de gouden eeuw van Gelre.