Duizenden vrouwen lopen Marikenloop door Nijmegen

Uitzinnige fans zien in Thieme­loods in Nijmegen Duncan Laurence Songfesti­val winnen

9:12 NIJMEGEN - Uitzinnig van vreugde werden de fans die zaterdagavond in de Nijmeegse Thiemeloods de overwinning van Duncan Laurence op het Songfestival zagen. In het pand in de Nijmeegse wijk Bottendaal was het spektakel de hele avond op groot scherm te volgen.