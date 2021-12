Duo hoort celstraf en 36.000 euro vergoeding voor slachtoffer misbruik eisen: ‘Ik ben door de grootste hel op aarde gegaan’

Vier mensen op bezoek met kerst, of toch meer? Smokkelen om te smikkelen, en allemaal een zelftest

Het advies van Outbreak Management Team (OMT) en het kabinet is duidelijk: niet meer dan vier gasten bij het kerstdiner. ,,Dit is niet de blijde boodschap waar je in de kersttijd op hoopt’’, erkent premier Mark Rutte. ,,Pas alsjeblieft op.’’ Maar doen we dat ook of smokkelen we er toch wat gasten bij, de komende feestdagen?

15 december