Duo pleegt gewapende overval om 5.00 uur op bedrijfswoning in Nijmegen

Winkeliers Molenweg in Nijmegen strijden tegen criminali­teit: rolhekken, camera’s en liever geen koopavond

12:29 NIJMEGEN - De drogist aan de Molenweg is maandag overvallen. De ondernemers in deze straat hebben veel last van criminaliteit en nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen. ,,Ik voel me hier echt niet veilig.”