Dus Jacob (13) en zijn moeder mogen nu wél in Nederland blijven, maar hoe dan? ‘Heel wonderlijk’

Het verhaal van Jacob en Tina uit Nijmegen was het eerste verhaal sinds dat van de Armeense kinderen Lili en Howick dat een brede discussie over het Nederlandse asielbeleid teweegbracht.



Jacob (13) uit Nijmegen dreigde samen met zijn moeder Tina uitgezet te worden naar Armenië, een land waar hij nog nooit geweest was. In 2015 ontvluchtten ze Syrië, maar Armenië is veilig. De uitzetting werd afgelopen dagen concreet: Nederlands hoogste rechter had de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) al in het gelijk gesteld.