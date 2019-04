Duur tweetalig onderwijs ligt onder vuur

Het regent veertien lintjes in Nijmegen

26 april NIJMEGEN - Nijmegen is sinds vandaag veertien personen rijker met een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Hubert Bruls reikte elf keer de versierselen uit die horen bij de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast verraste hij drie Nijmegenaren met de ere-titels Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.