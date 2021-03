‘Dwarse oom’ verpest het gasloze feestje in Nijmeegse wijk Jerusalem: Rindert is fel tegen de plannen

Horecaba­zen willen met sterren­chef Ron Blaauw bistrobar beginnen, met uitzicht op kasteel Rosendael

2 maart ROZENDAAL - De Nijmeegse horeca-ondernemers Thijs van Gastel en Frank Goossens willen in juni of juli in het voormalige restaurant The Hunting Lodge in Rozendaal een bistrobar openen. De Amsterdamse sterrenchef Ron Blaauw is hun huisadviseur.