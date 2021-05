Echte clubliefde, testen voor één wedstrijd en uren in de rij staan: ‘Ik ben positief: NEC gaat winnen’

update Chaotische taferelen bij Testen voor Toegang: NEC-supporters wachten urenlang in regen op 'snel­test’ voor play-off tegen Roda JC

19 mei NIJMEGEN - Het heet een sneltest maar daarvan was vandaag echt geen sprake. Tot voor kort was de teststraat bij bioscoop Pathé in Nijmegen-Noord nog van de GGD. Nu is de corona-snelteststraat in handen van stichting Open Nederland en dient voor het Testen voor Toegang. Wie een evenement wil bezoeken - zoals de play-off tussen NEC en Roda JC - moet hier langs om te laten vaststellen dat je geen corona hebt.