Echtscheiding of ongeval laat afdruk achter op hersenen van tieners

Kussen­sloop vol wiet: man (50) uit Nijmegen aangehou­den

13:34 NIJMEGEN/ OSS - De politie in Oss heeft woensdagavond een man (50) uit Nijmegen betrapt die een grote hoeveelheid hennep op zak had. Om precies te zijn: ruim anderhalve kilo, verstopt in zijn kussensloop.