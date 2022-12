Een 120 meter hoge wolkenkrabber in Nijmegen: geweldig plan of schande voor de skyline?

lezersreactiesNIJMEGEN - Jammer van de skyline? Of een perfect plan in tijden van woningnood? De komst van een 120 meter hoge woontoren in Nijmegen , roept sterk verdeelde reacties op. ‘Vreselijk voor het aanzicht van de stad.’

Komende jaren verrijst er een wolkenkrabber in de Waalstad. Een gigantische flat van maar liefst 120 meter hoog komt dan op parkeerterrein Oude Stad in Nijmegen-West. Deze megaflat wordt daarmee in een keer de hoogste toren van de stad en is ruim 30 meter hoger dan het huidige hoogste gebouw, het 88 meter hoge Erasmusgebouw.



Maar niet iedereen staat te trappelen. Waar de een de komst van de flat toejuicht, ziet een ander het juist niet zitten.



‘Jammer, Nijmegen was al die jaren die lelijke hoogbouw bespaard gebleven. Kijk maar eens in Arnhem hoe slecht dat uitpakt', reageert Jelle Koster.

Lees ook PREMIUM Nijmegen krijgt een wolkenkrabber van 120 meter hoog

Quote Nijmegen wordt langzaam verpest G. Klijnstra

Daar kan Johanna van Oijen zich wel in vinden. ‘Vreselijk voor het aanzicht van Nijmegen, als je Nijmegen binnen rijdt of langs vaart. Moet het net zo lelijk worden als Rotterdam?', vraagt ze zich af.



‘Al die afschuwelijke stenen gebouwen, Nijmegen wordt langzaam verpest. Daar zou de actie Steenbreek voor op moeten komen.’, aldus G. Klijnstra.



Volgens Peter Daanen wordt ‘de skyline van Nijmegen dan definitief verpest’. ‘De Stevenstoren verdwijnt langzaam tussen de betonnen gedrochten. Ik hoop voor de toekomstige bewoners, van de hoogste verdiepingen, dat de Nijmeegse brandweer het materiaal heeft om hen in geval van nood te kunnen redden.’

Poll Een 120 meter hoge woontoren in Nijmegen: Geweldig plan, laat maar komen die flat

Slecht idee, dit verpest de skyline van de stad Een 120 meter hoge woontoren in Nijmegen: Geweldig plan, laat maar komen die flat (49%)

Slecht idee, dit verpest de skyline van de stad (51%)

Maar, evenveel positieve reacties zijn er ook. Sommigen vinden het juist een verrijking van de stad en een goede bijdrage aan het oplossen van de woningnood.



‘Het zal tijd worden ook met de woningnood, dit is meer dan welkom', zegt Rebecca Langendoen bijvoorbeeld.



‘Dit moeten ze veel vaker doen. Grote megaflats bouwen geeft op andere plaatsen meer natuur, korte afstanden tot middenstand', zegt George H.W. Koopman.



Leon de Graaf noemt het ‘een goede ontwikkeling'. ‘Ik ben benieuwd naar het ontwerp. Nijmegen groeit snel naar de 190.000 inwoners. Extra woningen kan deze stad dus wel gebruiken.’

Quote Ik vind het een mooie verrijking van de skyline. En als we geen ruimte meer hebben voor de breedte, moet het wel in de hoogte Arno van Gemert

En over de skyline verschillen ook de meningen. ‘Ik vind het een mooie verrijking van de skyline. En als we geen ruimte meer hebben voor de breedte, moet het wel in de hoogte’, zegt Arno van Gemert.



Ook Erik van Lieshout vindt dat het ‘echt eens tijd wordt'. ‘Nijmegen moet nu echt door gaan pakken en de woningnood zo snel mogelijk verkleinen. (...). Hoe meer de hoogte in, hoe meer behoud van groen!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.