Een bever in de Waalhaven van Nijmegen: bekijk de beelden

Bart Beekers, bioloog bij de Stichting ARK Natuurontwikkeling in Nijmegen, verbaast zich er niet meer over. ,,Als dit twintig jaar geleden was gebeurd wel, maar dit komt nu veel vaker voor. Op het pontje naar Millingen kun je ook overal bevers spotten. Ze doen het op dit moment erg goed in de natuurgebieden rondom de stad. Er leven nu naar schatting 28 bevers."



Hoewel bevers veel meer in de buurt van steden komen, zijn ze niet brutaler geworden. ,,Ze zijn op zoek naar hun eigen leefgebied. Ze vervoeren zichzelf via het water, dan is het niet gek dat ze bij Nijmegen uitkomen." Bevers zijn geen last voor steden, aldus Beekers. ,,In Roermond zitten al jaren bevers, zonder veel schade aan te richten. Als je een bever in de stad ziet, moet je er gewoon van genieten."