Een blaastest om slokdarmkanker op te sporen? Dankzij een Nijmeegse elektronische neus kan dat

NIJMEGEN - Het voorstadium van slokdarmkanker is op te sporen dankzij een blaastest, zo blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse Radboudumc. Dankzij een draagbare elektronische neus kan op grote schaal in een vroegtijdig stadium ontdekt worden of iemand mogelijk slokdarmkanker gaat krijgen.

Onderzoekers vonden uit dat met de blaastest heel goed te voorspellen is of iemand de voorloper van slokdarmkanker, Barrett slokdarm genaamd, heeft. Dat is belangrijk, aangezien de ziekte doorgaans pas in een laat en vergevorderd stadium wordt gediagnostiseerd. Behandeling is dan vaak moeilijk.

Voorstadium

Bij het voorstadium van slokdarmkanker zijn al wel gezonde cellen vervangen door afwijkende cellen. Dat is te zien middels een endoscopie, waarbij met een slang met daarin een camera via de anus de darm wordt bekeken. Maar dat onderzoek is voor de patiënt belastend en is relatief duur.