Eén dag minder dansen in het Goffertpark: festival Het Nest annuleert het vrijdagprogramma

Legendari­sche eigenaar van ‘oudste boekhandel van Nederland’ overleden

NIJMEGEN/BERG EN DAL - Boekhandel Ten Hoet die tot 1985 aan de Nijmeegse Burchtstraat was gevestigd, pal naast het stadhuis, geldt als de oudste van het land. De laatste eigenaar van die legendarische winkel, Rein Gerretsen, is vorige week op 100-jarige leeftijd overleden. Hij woonde het laatste deel van zijn leven in het complex Groot Berg en Dal aan de Oude Kleefsebaan.

