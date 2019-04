Een dakloze Molenpoort en de parkeergarage plat: Kan dat wel?

Navarone-muzikanten blijven muziek Michael trouw

10 april NIJMEGEN - Kun je nog liedjes van Michael Jackson spelen nu hij in een documentaire is neergezet als pedoseksueel? Ja, vinden muzikanten van Navarone en de cafébazen rond het Koningsplein in Nijmegen. ,,Het blijft goede muziek.” Het concert van The Kings of Pop op Koningsnacht gaat gewoon door.