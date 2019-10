Een dode en zes gewonden na enorme crash op A73: snelweg tussen Malden en Wijchen tot avondspits dicht

Anac Karting stopt na 25 jaar, Nijmeegse kartbaan krijgt complete metamorfo­se

21 oktober NIJMEGEN - Anac stopt na 25 jaar met de kartbaan aan de Energieweg in Nijmegen. Dat betekent niet het einde voor kartliefhebbers in deze regio: een nieuwe huurder gaat de ruimte opnieuw invullen, onder meer met karting. ,,Het wordt beter dan ik ooit had kunnen doen”, belooft Anac-eigenaar Lex Peters.