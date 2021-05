Een donderdag om niet snel te vergeten, maar: ‘Waarom mochten we de zege niet even met de spelers vieren?’

09.00 uur

Testen bij de XL-teststraat in Nijmegen-Noord: zonder negatieve coronatest komt immers niemand het Goffertstadion in. Voor het eerst in maanden speelt NEC weer met fans: 1500 mogen erbij zijn. Onder wie Tom, Laura en hun vader Graham. Laura: ,,Na eerdere berichten was ik bang dat ik lang in de rij moest staan, maar het was een fluitje van een cent. Binnen een kwartier had ik de uitslag.”