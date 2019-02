Een familiedrama, en iets verderop ook nog even een woningoverval

Marena Seeling schildert vergezich­ten langs de Waal in strakke lijnen

8:32 NIJMEGEN - Kiezen en weglaten tot de essentie over is. Zo schildert Marena Seeling de landschappen rond Nijmegen. ,,Over één verfstreek is soms lang nagedacht.” Een selectie van dit werk is te zien in het Huygensgebouw van de Radboud Universiteit.