Een fietshellinkje in Nijmegen van 2,4 miljoen, moet dat nou?

Mee­doen-regeling in Nijmegen mag niet gekort, vinden SP, GroenLinks en PvdA

7:25 NIJMEGEN - Ook in 2019 moeten Nijmegenaren met een laag inkomen 150 euro krijgen om mee te doen aan sportieve, culturele of educatieve activiteiten. Dat zeggen de Nijmeegse fracties van coalitiepartijen SP en GroenLinks. De zogenaamde meedoen-regeling stond onder druk: voor aankomend jaar zou slechts 87 euro per persoon per jaar beschikbaar zijn, bijna een halvering. Wat betreft de PvdA mag de regeling juist nog wat ruimer.