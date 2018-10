'Een hooligan-sport voor gentlemen'

Een stuk of dertig kinderen staan keurig in rijtjes opgesteld op het gras van de Nijmeegse rugbyclub The Wasps. Netjes wachten de acht- en negenjarigen tot het hun beurt is om te sprinten richting stootkussen en er tegenaan te springen. Energie en plezier gecombineerd met structuur. Een doorsnee basisschoolleerkracht zou er een moord voor doen.



,,Nét wilden ze nog niet luisteren hoor’’, lacht de jonge trainster Olga Nordbeck vanachter een stootkussen. ,,De hoofdtrainer staat langs de kant te praten. Voor hem hebben de kinderen respect. Als ‘de hulpjes’ het overnemen, merk je echt dat je gezag moet afdwingen. Maar het is snel gegaan.’’ Ze wijst naar de wachtende rijtjes. ,,Kijk hoe goed ze alweer luisteren.’’



Spectaculaire groei

Luisteren, respect: volgens The Wasps-bestuurders zijn het dé kernwoorden achter het succes van hun vereniging, die binnen twee jaar zal verhuizen van sportpark Staddijk naar de oude SCH-velden op De Biezen. Die locatie biedt meer ruimte voor de spectaculaire groei die de club doormaakt. Het aantal rugbyende jongelingen nam de voorbije vier jaar toe van 30 naar 150. Past bij een landelijke trend: in 2009 telde bond Rugby Nederland nog 2.838 jeugdleden, in 2017 was dat bijna drie keer zoveel: 7.368.