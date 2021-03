Eén jaar maatregelen: duizenden coronaboetes in regio

Met vrienden kletsen in het park. In een groepje samenkomen voor een sneeuwballengevecht. 's Avonds laat een wandeling maken. Zelfs de tot voor kort meest onschuldige activiteiten zijn in coronatijd strafbaar. Dat is wennen voor onze regio, zo blijkt uit bekeuringscijfers. Sinds de start van de virusbestrijdingsmaatregelen op 12 maart vorig jaar zijn duizenden mensen in en om Nijmegen voor een coronavergrijp op de bon gegaan.