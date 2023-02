Een jaar oorlog in Oekraïne: zoveel Oekraïners wonen in Nijmegen

indebuurt.nlNijmegen is sinds een jaar het thuis van meer Oekraïners dan ooit daarvoor. Hoeveel Oekraïense mensen wonen op dit moment in Nijmegen of hebben hier het afgelopen jaar gewoond?

Voor iedere Oekraïner veranderde het leven een jaar geleden compleet. Door de invasie van Rusland vluchtten miljoenen mensen het land uit en in totaal schreven 82.000 mensen zich in Nederland in. De meeste van hen kozen een van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) als nieuwe woonplaats, maar ook in gemeente Nijmegen kwamen veel inschrijvingen.

Aantal Oekraïners in Nijmegen

De laatste cijfers die bekend zijn, zijn van november 2022. Toen waren 783 Oekraïners ingeschreven bij gemeente Nijmegen. Dit komt neer op 4,3 per 1.000 inwoners en dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 4,6 per 1000 inwoners.

Het betekent overigens niet dat deze mensen nog allemaal in Nijmegen wonen, want zij kunnen ook weer verhuisd zijn naar een andere Nederlandse gemeente of naar een ander land.

Onbewoonde panden

Bijna de helft van de Oekraïners die in Nederland ingeschreven is, woonde in november in een pand dat daarvoor onbewoond was, meldt het CBS. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebouwen in Nijmegen die snel zijn opgeknapt om mensen te huisvesten. Daarnaast woonde bijna 20 procent van de vluchtelingen in bij andere Oekraïners die al vóór de Russische inval in Nederland woonden.

Vanaf het begin van de oorlog stelde de gemeente verschillende plekken beschikbaar voor vluchtelingen, zoals de schepen aan de Waalhaven. Nog steeds worden daar Oekraïense mensen opgevangen.

Interviewkandidaten gezocht!

Bij indebuurt zijn we op zoek naar verhalen van Oekraïense stadsgenoten. Hoe hebben zij het afgelopen jaar ervaren en hoe vinden zij het om te wonen in Nijmegen? We komen graag met deze mensen in contact. Ben of ken jij een Oekraïense stadsgenoot? Mail naar nijmegen@indebuurt.nl.

