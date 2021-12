Een jongerenwerker, een documentairemaker of een IC-arts: Één van hen wordt Nijmegenaar van het jaar

Alle inwoners van Nijmegen konden kandidaten opgeven voor ‘Nijmegenaar van het Jaar’. Een onafhankelijke commissie maakte een voorselectie van vijf kandidaten. Het digitale stadspanel, waar ongeveer 4.000 Nijmegenaren in zitten, nomineerde drie kandidaten en wees de winnaar aan.



De titel ‘Nijmegenaar van het jaar’ wordt gewoonlijk bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Vanwege het coronavirus gaat de receptie niet door. Daarom gaat de benoeming begin januari via een digitale uitzending. Voor de veertiende keer is er een Nijmegenaar van het jaar. De gekozene volgt boswachter Tim Hogenbosch op.

Volledig scherm Boubaker Bouchalga (links) met collega Zakaria Kerkri n gesprek met burgemeester Bruls. © Eveline Van Elk

Kandidaat 1: Boubaker Bouchalga

Boubaker Bouchalga is jongerenwerker bij welzijnsorganisatie Bindkracht10 in de wijken Dukenburg en Lindenholt. Hij heeft in coronatijd zijn werk en werktijden succesvol omgezet naar online jongerenwerk. Tijdens de islamitische vastenperiode de ramadan werkte hij in de nacht, zodat hij in contact kon blijven met de jongeren. Hij zette influencers in, organiseerde een FIFA-toernooi en winacties op sociale media.



Bij Bindkracht10 zijn ze blij dat er weer meer fysiek mag. Toch blijft ook het online jongerenwerk. Omdat het werkt, laagdrempelig is, jongeren digitaal sneller bereikbaar zijn en sociale media onderdeel van hun leven zijn.

Volledig scherm Sinan Can. © Foto: Bert Beelen

Kandidaat 2: Sinan Can

Sinan Can zet Nijmegen op de kaart als gewaardeerd documentairemaker. Hij kreeg in 2021 de journalistieke prijs De Tegel voor Bloedmineralen, de talkroute. Ook werden er afgelopen jaar verschillende documentaires van hem uitgezonden op nationale televisie.



Zoals Het verraad van Chora over de slag bij Chora, een vervolg van de Nederlandse missie in Afghanistan. Ook maakte hij de documentaire tweeluik My 9/11 met Floortje Dessing. Verder werd Retour Kalifaat uitgezonden, dat hij samen met Danielle van Lieshout maakte. Toch is hij ook betrokken bij Nijmeegse activiteiten: duurzaamheid tot dingen voor jongeren.



Nijmegenaren vinden Sinan Can bijzonder omdat hij internationale reportages maakt met een boodschap voor de wereld en toch altijd aandacht heeft voor Nijmegen.

Volledig scherm Intensivist Oscar Hoiting. © Foto: Bert Beelen

Kandidaat 3 Oscar Hoiting

Oscar Hoiting is gedurende de hele coronapandemie intensivist en medisch manager van de Intensive Care van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Hij maakt zich er sterk voor dat zowel de corona-patiënt als de reguliere patiënt optimale zorg krijgen.



In een hectische tijd wist en weet hij zijn team gemotiveerd te houden en hij kan in begrijpelijk taal en met indringende voorbeelden (ook voor de televisie) uitleggen wat de consequenties zijn voor de patiënt, familie en collega’s. Met de voordracht van Oscar Hoiting worden ook zijn team, de medewerkers van het ziekenhuis en alle zorgmedewerkers in Nijmegen voor het voetlicht gebracht.