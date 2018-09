Een kijkje in 'de broedplaats van de kwakzalverij'

Sensoren meten drukte in Nijmeegse winkel­straat

8:23 NIJMEGEN - In de binnenstad van Nijmegen komen binnenkort twintig speciale sensoren die de drukte in het stadscentrum en de aanlooproutes gaan meten. Die gegevens komen voor iedereen beschikbaar via een website. Zodat te zien is waar het druk is in de winkelstraten en waar niet.