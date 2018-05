Desain is blij met de financiële injectie. ,,Wetenschappelijk is er een doorbraak. Het gaat erom die nu zo snel mogelijk bij de patiënten te krijgen.’’

De interface kan in hersenactiviteit vaststellen waar mensen naar kijken, waarmee die een spraakcomputer kunnen aansturen. Daarvoor krijgt de patiënt wat elektrodes achter op het hoofd. De koppeling tussen brein en computer is bedoeld voor mensen die als gevolg van bijvoorbeeld ALS of een herseninfarct niet meer in staat zijn om te bewegen en te praten. De informatieverwerking in hun hersenen verloopt echter nog wel goed. Deze mensen zitten als het ware gevangen in hun lichaam.