Een miljoen vlaaien per jaar verkopen, maar toch kopje onder

Nienke is de soul­food-ma­ma van alle artiesten bij Doornroos­je

9:00 NIJMEGEN - Nienke van Hunen kookt in de Nijmeegse poptempel Doornroosje voor artiesten en bands. Haar chilisaus is favoriet bij de band Slayer. De titel van haar kookboek werd eraan ontleend: ‘Can I have some of your famous hot sauce’.