Een miljoenenwoning kopen? In Nijmegen heb je weinig keus

Dief uit azc Grave loopt tegen de lamp door foto's met gejatte mobiel

17:26 NIJMEGEN - Het zal je maar gebeuren: je mobieltje wordt gejat en niet veel later zie je op je computer foto's verschijnen die gemaakt zijn door de dief. Het overkwam Nijmegenaar Joeri Fontijn, wiens telefoon op 3 juli ter hoogte van de Grote Markt in Nijmegen is ontvreemd. Dankzij een attente agent heeft Fontijn zijn mobiel inmiddels terug: ,,Maar het is wel allemaal raar gelopen."