Een nieuw attractiepark, ergens tussen Nijmegen en Arnhem?

update Bestuurder met slok op slaat meerdere keren over de kop in Nijmegen

8:43 NIJMEGEN - Een bestuurder is vrijdagnacht op de Grootstalelaan in Nijmegen de macht over het stuur verloren. De Peugeot 206 met daarin twee inzittenden ging meerdere malen over de kop en miste ternauwernood enkele bomen. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht.