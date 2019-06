‘Een nieuw stadion, voor de club én voor de stad’

Opeens is er dat plaatje. Helderblauwe lucht, groen gras, hagelwit stadion. Ovaal, beetje ufo-achtig. Panda op de gevel, ongetwijfeld een verwijzing naar NEC-suikeroom Marcel Boekhoorn, de man die twee reuzenpanda’s naar zijn Ouwehands Dierenpark haalde en tussendoor de Hema kocht. Wordt dít het nieuwe Goffertstadion?



Wilco van Schaik, bijna twee jaar directeur van NEC, schudt van nee. ,,Mooi hè, maar onhaalbaar. Dit plaatje, dat nu dus kennelijk opduikt, is al een paar jaar oud, het is van vóór mijn komst. En ik zie dat iemand er nu een panda heeft in gefotoshopt.’’



,,Ik ken deze illustratie wel, mij is dat plan gepresenteerd, het ziet er geweldig uit, ook van binnen. Maar het is financieel niet reëel gebleken. Er is niet verder op geëxerceerd. Te duur, destijds. Maar ik beschouw dit plaatje wél als een inspiratiebron.”