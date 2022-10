Eén op acht Nijmeegse kinderen in armoede: schoolontbijt is hard nodig

Nijmeegse Steffie van der Meijden leraar van het jaar: ‘Je kan veel van de leerlingen leren’

NIJMEGEN - Steffie van der Meijden uit Nijmegen is Leraar van het Jaar in de categorie speciaal onderwijs. Dat werd woensdag bekendgemaakt door onderwijsplatform Leraar24. Datt is de Dag van de Leraar, een internationale dag om waardering voor onderwijzers te tonen.

6 oktober