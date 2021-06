Een operatie? Patiënten van Radboudumc gaan eerst sporten: ‘Zelf bijdragen aan het succes’

COLUMN Hè, hè, eindelijk statiegeld op plastic flesjes

24 juni Onlangs zag ik beelden van Schotse voetbalsupporters die hun rommel opruimden na hun feestje op straat na de 1-1 tegen Engeland. Een voorbeeldactie voor vele anderen. Want de hoeveelheid zwerfafval op straat, in parken, in bossen, langs en in beekjes en rivieren is alsmaar groeiende.