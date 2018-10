Een pilletje op z'n tijd? Niks mis mee, zeggen deze studenten

Eens in de vier maanden slikt student Tom (20) een pilletje of anderhalf. Alleen op feestjes en festivals, nooit thuis op de bank. ,,Ik doe het voor het genot. Alles wordt intenser. Een beetje knuffelen, praten, het maakt allemaal niet uit. Ook de muziek wordt extra chill.'' Tom zegt dat hij niet de enige is; hordes studenten gaan zo nu en dan aan de xtc. ,,Moet kunnen.''



Studente Lieke (21) doet twee keer per jaar een pilletje, meestal op technofestivals. ,,Ik zoek mensen bij wie ik me veilig voel, we zorgen goed voor elkaar. Ik slik meestal zo'n 60 milligram xtc per keer, vrienden gaan soms tot 180 milligram. Het gaat me er vooral om dat ik me zorgeloos en liefdevol voel. Ik hoef niet helemaal strak te staan.''