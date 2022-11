Een stukje Hawaii in Nijmegen: ‘Bang voor de toekomst zijn we niet’

NIJMEGEN - Als je de drempel overstapt, komen bloemen, maskers en vrolijke Hawaiiaanse muziek je tegemoet. Medewerkers staan met een kleurrijke blouse achter de bar en de cocktails die je kunt bestellen, worden in vrolijke mokken geschonken. In Nijmegen opent medio november een heuse Tiki-bar aan de Grotestraat.

Een nieuw concept voor de stad. In het pand waar eerst Ramenbar Tokokoro zat, vergeet je nu spontaan dat het buiten koud en druilerig is. Het is precies het gevoel wat eigenaren Myrna Ruikes en Daniel Schilling hun bezoekers willen meegeven met hun bar met Hawaiiaanse invloeden die voornamelijk zal draaien om de gelijknamige Tiki-cocktails.

Ruikes en Schilling zijn beiden geen onbekenden in de stad. Ze zijn namelijk ook de bedenkers én eigenaren van Roxy's Karaokebar. Ruikes hierover: ,,Eigenlijk zat de Tiki-bar al eerder in de planning, maar de karaoke-bar kwam eerder op ons pad. Het is fijn om nu ook deze droom uit te kunnen voeren.”

Tweede bar in crisistijd

Dat ze een tweede bar openen net na een pandemie en midden in een recessie waarin gas- en energieprijzen de pan uitrijzen, zijn ze zich terdege bewust. ,,Ook dit pand kwam op ons pad,” begint Schilling. ,,Doordat de karaokebar een goede doorstart maakte na corona, konden wij uiteindelijk dit pand kopen. Al kwam daar ook veel geluk bij kijken. De eigenlijke kopers haakten af, vandaar dat wij het konden overnemen van de eigenaren van Tokokoro.”

Quote Het past in een stad als Nijmegen Myrna Ruikes

Hij en Ruikes, die hun inspiratie uit Berlijn haalden voor de Tiki-bar, staken snel hun koppen bij elkaar en besloten dat ze het gewoon gingen doen.



Ruikes: ,,Natuurlijk blijft het eng om in een periode waarin je veel zaken over de kop ziet gaan nog een bar te openen. Maar ik ben niet zo bang voor de toekomst.” Zij en Schilling geloven allebei volledig in het concept dat ze neerzetten. ,,Het past in een stad als Nijmegen. En het is een fijne toevoeging aan de Grotestraat die toch al aan het veranderen is.”

Daarnaast legt ze uit dat ze juist ook door de coronaperiode heeft gezien hoeveel geluk ze heeft met haar vaste medewerkers, vrienden en familie. Die hebben volgens Ruikes allemaal geholpen met het optuigen van de nieuwe bar en het draaiende houden van de karaoke-bar als zij aan het verbouwen waren.

Maar ze benadrukt dat ze vooral ontzettend blij is met hun vaste gasten. ,,Tijdens de periodes in de pandemie dat we gedeeltelijk open mochten, hebben we altijd onze creativiteit ingezet. Dat werd beloont door vaste gasten die langs bleven komen, ook al konden we niet aan ons karaoke-concept voldoen. Ook na de pandemie kwamen zij met zijn allen weer langs. Zonder hen was het ons nooit gelukt om de karaoke-bar draaiende te houden. En was het ons ook niet gelukt om de Tiki-bar neer te zetten.” En ook over het proces rondom de Tiki-bar reageren ze al enthousiast, laat Ruikes weten.

Creativiteit

Schilling geeft aan dat ook juist de creativiteit tijdens de pandemie hen veel geleerd heeft. ,,Je denkt anders na over ondernemen. Niet alleen als eigenaren, maar hoe je bijvoorbeeld het advies van je vaste gasten verwerkt.” Schilling voegt toe: ,,En daarnaast hebben wij bijvoorbeeld tijdens corona zo veel mogelijk geprobeerd om van onze eigen reserves te overleven. Dat was even spannend, maar we hebben het gered.”



Hoe hij dat dan nu gaat doen met de hogere gas- en energieprijzen? ,,Puur naar de cijfers gekeken, weet je dat je het een en ander moet gaan doorberekenen. En dat daardoor de prijzen van je producten wat hoger worden. Maar dat willen we ondervangen door de ervaring die mensen hier opdoen. We hopen ze in de winter een beetje warmte te kunnen brengen. Dat ze zich even in Hawaii wanen, even het gevoel hebben dat ze midden in de winter met een cocktail in een strandbar zitten.”

Roxy's Tiki-bar opent op 18 november.