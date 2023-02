Een tas van bacteriën, kunst van tranen en een kwallenproject: Charlotte is biokunstenaar

Geen openbaar vervoer in diverse regio's vanwege staking, treinen in Groningen en Friesland rijden wel

In diverse regio’s rijden vandaag geen treinen en bussen vanwege de staking in het streekvervoer. Het gaat om de treinen van Arriva op de Vechtdallijnen, in de Achterhoek Rivierenland en in Limburg. Medewerkers in het streekvervoer hebben opnieuw het werk neergelegd om een betere cao af te dwingen.